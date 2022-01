Kurz vor dem neuen Jahr setzte sich der Vorstand des Büdericher Spielvereins 1919 e.V. Steffen Angenendt (Geschäftssführer) und Axel Angenendt (zweiter Vorsitzender) mit dem Fußball-Senioren Trainer Team Joel Kaworsky und Michael Pielniok zusammen. Die Vertragsverhandlungen zu einer längerfristigen Zusammenarbeit sind erfolgreich verlaufen und wurden mit den Unterschriften beider Trainer besiegelt.

„Wir sind froh, mit Joel und Michael ein junges Trainer-Team mit einer klaren Zielsetzung für die nächsten Jahre gefunden zu haben. Dass sie die Mannschaft gut führen können und die Spieler der Mannschaften sich in der neuen Konstellation wohlfühlen, haben die beiden in der Hinrunde schon siegreich unter Beweis gestellt.“ Steffen Angenendt ist sich sicher, dass die Mannschaft auch in der Rückrunde erfolgreich spielen wird. „Ein Aufstieg in die Kreisliga A ist greifbar, ich denke nicht, dass die Mannschaft sich das entgehen lassen will.“

Der gesamte BSV freut sich auf eine spannende und siegreiche Rückrunde und eine fruchtbare und vielversprechende Zusammenarbeit zwischen Spielern, Trainer-Team, Verantwortlichen und Vereinsführung.