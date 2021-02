Leider hat Corona auch weiter den Sport fest in seinem Würgegriff, so auch die Veranstaltungen der HADIs in Wesel. Auf einer Video-Vorstandssitzung wurde der Entschluss gefasst, die für Mai geplante Doppelveranstaltung, Moonlight-Lauf und Esel-Walk, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Der Vorstand ist der Auffassung, dass diese beiden Läufe ihren Reiz nur mit einer gemeinsamen Start- und Ziellinie haben und dem geselligen Miteinander. Daher werden die HADIs die Veranstaltungen hoffentlich noch in 2021 durchführen, wenn Corona nicht mehr mit am Start ist.

Davon unberührt bleiben die Planungen zum 2. Hülskens-Marathon Wesel. Hier laufen die Vorbereitungen auf dem 2. Januar 2022 zu. Die HADIs rechnen fest damit, dass zu diesem Datum Sportveranstaltungen wie vor Corona möglich sind!

Auch hat der Vorstand entschieden, die für Ende März geplante Mitgliederversammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, wenn wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. Da turnusmäßig Vorstandswahlen auf dem Plan standen, diese so aber zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sind, bleibt der alte Vorstand solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. So will es die Vereinssatzung.

In eigener Sache wäre noch zu sagen, dass die HADIs sich ein neues Logo gegeben haben.

Das derzeitige Logo ist etwa 15 Jahre alt geworden und hat uns jahrelang treu begleitet.

Die Zeiten haben sich geändert. Ein Logo will nicht nur auf Kleidung gedruckt werden, vielmehr steht es auch auf Internetseiten und in sozialen Medien in der Öffentlichkeit. Die erforderlichen Formate müssen gebildet werden können, die Bildmarke soll für sich stehen und auch der Text soll modern sportlich wirken. Vor diesem Hintergrund haben wir ein neues Logo für uns erstellt. Eines war klar, der Wiesel steht für uns und ist unantastbar. Dieser soll einmalig und auch ohne Text als Bildmarke erkennbar sein. Das Logo steht für jede jetzige und etwaig zukünftige Abteilungen des Vereins.