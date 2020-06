In diesem Jahr sollten die Pfandgeldspenden für die Rückgabe der Startnummern mit integriertem Zeitnahmeship bei den HADI Laufveranstaltungen dem Tierheim Wesel zugutekommen. Dann kam Corona und es mussten alle Laufveranstaltungen abgesagt werden. Die HADI’s organisierten in Zusammenarbeit mit TAF Timing dann den virtuellen Moonlight-Lauf at home. Der Erlös dient der Unterhaltung und dem Betrieb der Seewegbeleuchtung am Auesee.

„Gesagt…Getan“!

Trotz fehlender Pfandgeldspenden übergaben die HADI’s mit Unterstützung von Tim Steinauf, Inhaber von Steinis-Petshop -Tiernahrung und Zubehör- eine großzügige Futterspende an das Weseler Tierheim.