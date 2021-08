Eine beleuchtete Laufstrecke für die dunkle Jahreszeit hat nicht jede Stadt vorzuweisen. In Wesel gibt es diese bereits seit mehr als 13 Jahren. Die Lauffreunde HADI Wesel koordinieren die Unterhaltung und Erweiterung der Seewegbeleuchtung auf der kleinen Innenrunde am Auesee. Hierzu richtet der Verein jährlich den Moonlightlauf Wesel aus, um einen Anteil der Kosten decken zu können. Weitere Gelder werden von der nispa bereitgestellt. Christopher Kloß, Mitglied des Vorstandes der HADIs lobt die lokale Zusammenarbeit: „Wir ziehen alle an einem Strang, jeder Partner weiß sich auf den anderen verlassen zu können. Die nispa gibt finanzielle Unterstützung, EDEKA Komp beteiligt sich an der Zielverpflegung, die Stadtwerke Wesel stellen ihre Wasserbar für die Athleten bereit und auch weitere Partner mit Hammer Wesel und Borgmann Sanitär sind dabei.“.

Gemeinsam mit TAF-Timing wird der Startschuss in diesem Jahr am 1. Oktober um 21:15 Uhr fallen, um die Teilnehmer auf die 7KM Laufstrecke zu schicken. Kloß: „In diesem Jahr mussten wir coronabedingt den traditionellen Termin im Mai auf den Oktober legen.“. Dirk Christ, ebenfalls von den HADIs ist optimistisch, dass der Lauf auch in der Pandemie stattfinden kann: „Wir werden bei der Veranstaltung die dann gültigen Coronabedingungen einhalten. Und wenn das bedeutet, dass wir eine Zugangskontrolle einrichten müssen, so sind wir vorbereitet. Mit unserer motivierten Truppe bekommen wir alles hin, sofern wir dürfen.“.

Nur einen Tag später, am 2. Oktober, startet um 10 Uhr morgens der 2. Esel-Walk Wesel. Auch dieser trägt zur Unterhaltung der Seewegbeleuchtung bei. Ute Heinen aus der Walkingabteilung hat es möglich gemacht, dass die Veranstaltung diese Jahr auch für das Sportabzeichen gewertet wird: „Wir hatten bei unserer ersten Veranstaltung viele Nachfragen, ob der Lauf für das Abzeichen zählt. Da war es uns ein Anliegen, dass zu ermöglichen.“.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.moonlight-lauf-wesel.de bzw. www.esel-walk-wesel.com möglich.