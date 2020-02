Der Hans Joachim Kreisel Friendship Cup, organisiert von der JSG Wesel, findet am Samstag, 15. Februar, und Sonntag, 16. Februar, wieder in der Rundsporthalle Wesel statt. An beiden Tagen wird ab 10 Uhr gespielt.

"Bambini, F, E und D- Jugendmannschaften von nah und fern nehmen teil. Wir hoffen auf gute und faire Spiele, für das leibliche Wohl der Zuschauer ist bestens gesorgt.", heißt es seitens der Organisatoren.

Insgesamt 36 Mannschaften am Start

"Auch in diesem Jahr dürfen wir, wie seit vielen Jahren Tradition, viele fußballbegeisterte Kinder, Trainer, Eltern, Großeltern und Geschwister hier in der Rundsporthalle begrüßen. Die Organisation liegt zum zweiten Mal bei der JSG Wesel, einer Spielgemeinschaft aus dem SuS Wesel-Nord und dem Weseler Spielverein, die seit Beginn der Saison 2018/2019 gemeinsam an den Start geht.", so das Orga-Team im Vorwort seines Programmheftes und weiter:

Schönste Nebensache der Welt

"Insgesamt 36 Mannschaften von den Bambinis bis zur D-Jugend sorgen an diesem Wochenende für „Budenzauber“ und gehen der schönsten Nebensache der Welt nach: Fußball spielen!

Um einen würdigen Rahmen für unser Turnier zu schaffen, haben wir für ein tolles Buffet gesorgt, an dem für jeden etwas dabei sein sollte. Dafür bedanken wir uns recht herzlich bei allen Eltern und ehrenamtlichen Helfern, die mit Ihren Spenden und Ihrem Einsatz dazu beigetragen haben, und ohne die unser Turnier in dieser Form nicht stattfinden könnte. Genießen Sie die zahlreichen Köstlichkeiten, der Erlös aus diesem Turnier kommt der Jugendarbeit der JSG Wesel zugute!", kündigen Bernd Boland, Daniela und Oliver Fischer sowie die Turnierorganisation JSG Wesel an und fügen abschließend hinzu:

Turnierergebnisse live auf dem Handy

"Als besonderen Service können alle Zuschauer die Turnierergebnisse live auf dem Handy verfolgen. Dazu scannt man einfach den QR-Code neben dem Spielplan ein und alle Ergebnisse werden direkt angezeigt. Bei den Turnieren der G- und F-Jugend spielen wir nach den Fair-Play-Regeln, d.h. es werden keine Plätze ausgespielt. Wir bitten daher um Verständnis, dass bei diesen beiden Turnieren keine Ergebnisse online angezeigt werden."