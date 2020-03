Play together - live together: Unter diesem Motto trafen sich kürzlich die Stützpunktvereine aus dem Kreis Wesel getroffen, um gemeinsam das neue Jahr anzugehen.

Der Sport als Motor für die Integration. Vielfalt gestalten; Genau das macht die Sportvereine aus, die vom Landessportbund NRW als ‚Stützpunktverein‘ für Integration ausgezeichnet wurden.

Anna Isselstein, neue Mitarbeiterin beim Kreissportbund Wesel e.V. und zuständig für den Bereich ‚Integration durch Sport‘ bedankt sich bei den Sportvereinen für ihre tolle Arbeit und geht mit ihnen gemeinsam in die Planung für das Jahr 2020. Im Auftrag des Kreissportbundes unterstützt sie Sportvereine bei der interkulturellen Öffnung und steht den Vereinen beratend zur Seite.

Neben den Einzel-Projekten der Sportvereine, wie z.B. niederschwellige Sportangebote, Ausflüge und Feste, soll in diesem Jahr ein gemeinsames Integrationssportfest organisiert werden. Die Veranstaltung steht unter dem Slogan der bereits 2019 vom Kreissportbund initiierten Kampagne ‚play together live together‘ stehen.

Die Kampagne steht für ein gemeinsames Zusammenleben und Sporttreiben in unserer Gesellschaft. Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft finden im Sport (-verein) ein Stück Heimat und Lebensqualität. Darin liegt die zentrale Stärke des Vereinssports. Doch der Kreissportbund sieht sich auch in der Verantwortung der diskriminierenden und ausgrenzenden Entwicklung in der Gesellschaft entschieden entgegen zu treten.

Das Programm „Integration durch Sport“ wird vom Bundesministerium des Innern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert.