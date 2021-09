Am ersten Oktoberwochenende läuft es wieder rund in Wesel. Die Lauffreunde HADI Wesel ermöglichen den alljährigen Moonlight Lauf Wesel und den Esel Walk Wesel am 1. und 2. Oktober am Auesee. Christopher Kloß von den HADIs sagt: "Um den Virus draußen zu halten und das Duschen zu ermöglichen, kontrollieren wir die 3G Regeln zum Moonlight Lauf beim Zutritt auf das Gelände. Eigene Testmöglichkeiten halten wir jedoch nicht vor. Wir bitten unsere Gäste einen entsprechenden Nachweis dabei zu haben.".

Durch die Einhaltung der 3G Regel ermöglichen die HADIs eine Veranstaltung mit Würstchen, Musik und stimmungsvollem Licht. So ist der von 80 Fackeln gesäumte Zieleinlauf ein Highlight der Veranstaltung, wenn "The Voice" Laurenz Thissen die Athleten im Ziel begrüßt.

Anmeldungen für beide Veranstaltungen sind noch bis zum 27.09. um 18 Uhr möglich.

http://www.taf-timing.de/?q=moonlight2021

http://www.taf-timing.de/eselwalk2021