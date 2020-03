Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung der Lauffreunde HADI Wesel im Lokal Leo’s gab es Ehrungen von erfolgreichen Mitgliedern 2019. Neue Vereinsrekorde liefen im Jahr 2019 Sascha Hubbers über 10 KM in 34:00 Min., Jens Gosebrink über 15 KM in 53:39 Min., Bernd Diekmann über 25 KM in 1:36:48 Min. und Andrea Pfister über 10 KM in 39:44 Minuten. Bei den Walkern gab es folgende neue Rekorde. 42,195 KM (Marathondistanz) Hardmut Skarda in 8:32,41 Std., 15 KM Sonja Schramm in 1:57,25 Std. und über 25 KM Martina Langhoff in 3:22,35 Std.

Des Weiteren wurde das Triathlon Team, bestehend aus Andrea Pfister, Sören Schlei, Daniel Pooth, Thomas Bettger, Bernd Diekmann, Ingo Peplau, Christian Anton und Christian Hoverath, für den direkten Aufstieg von der Landesliga in die Verbandsliga ausgezeichnet.

Am 1. Januar 2020 hatten die HADI’s 292 Mitglieder. Das war nach allen Ein- und Austritten ein Zugang von 31 Mitglieder gegenüber 2019.

In diesem Jahr standen keine Vorstandswahlen an. Der Verein wird im Jahr 2020 weiter vertreten durch Dieter Kloß (Vorsitzender), Iris Jeromin (Stellv. Vorsitzende), Hans-Jürgen Wiedner (Schatzmeister) und den Beisitzern Sabine Roeser, Ute Heinen, Hardmut Skarda, André Winnen und Christopher Kloß.

Die Kassenprüfer Dirk Christ und Axel Schober bescheinigten dem Vorstand eine tadellose Kassenführung und baten um Entlastung des Vorstandes. Dieses geschah dann einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes. Axel Schober wurde nach zweimaligem Einsatz mit einem Präsent gedankt. Als neuer Kassenprüfer wurde Herbert Schramm einstimmig von den Mitgliedern gewählt.

Als Veranstalter erreichten die HADI’s viele positive Rückmeldungen zum 1. Marathon in Wesel. Es wurde beschlossen, dass es am 3. Januar 2021 eine 2. Auflage des Marathons in Wesel geben wird.

Mit dem KARO Wesel und dem ev. Kinderheim wurde ein erfolgreiches integratives Sportprojekt durchgeführt.

Der Vorstand bedankte sich bei den Mitgliedern und auch den Sponsoren für die Unterstützung bei den vielen Aktivitäten der HADI’s. Ohne diese Unterstützung blieben alle Pläne nur graue Theorie.