Mädchenfußball in Wesel

Du bist ein Mädchen und möchtest gerne Fußball spielen, weist aber nicht an wen du dich hier in Wesel dafür wenden kannst?

Kein Problem! Bei der JSG Wesel konnten die ersten Mädels schon gemeinsam das erste Training absolvieren und hatten zusammen eine Menge Spaß. Gesucht werden weitere Mädchen der Jahrgänge 2009-2012, die gerne Fußball spielen möchten. Trainiert wird jeden Mittwoch und Freitag von 17.00 Uhr – 18.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Auestadion in Wesel. Auch in den Ferien sind Eltern und Kinder herzlich willkommen, um mal an einem Schnuppertraining teilzunehmen.

Du bist jünger oder älter als die angegebenen Jahrgänge?

Kein Problem, melde dich trotzdem bei uns und wir finden eine Lösung.

Am besten meldet ihr euch direkt über die sozialen Medien, wie zum Beispiel über die „JSG Wesel“ Facebook Seite. Alternativ könnt ihr euch telefonisch oder per Whatsapp bei Andre Berndsen unter 0170 3553313 melden. Wir freuen uns auf neue Gesichter.