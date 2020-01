Gleich zwei Premieren trafen beim ‚Hülskens Marathon‘ in Wesel für Marco Schönefeld zusammen: nicht nur einer der ersten Marathonläufe des Jahres 2020, sondern gleich den ersten Marathon seines Lebens finishte der Wittener in der 60.000 Einwohner großen Hansestadt am unteren Niederrhein. Der begeisterte Läufer von ‚FunVorRun Witten‘ finishte die 42,195 km lange Strecke in einer Zeit von 4:44:18 Std.

Die Strecke führte Marco Schönefeld im Uhrzeigersinn um den Auesee. Da eine Runde bei dem bestens organisierten Lauf eine Strecke von 7,1 km umfasste, konnte er sich die Asphalt- bzw. Schotterstrecke insgesamt sechsmal ansehen, bevor er im Aue-Stadion über die Ziellinie laufen konnte.

Ehefrau Silke und Petra Ortwein hatten sich für die Halbmarathon-Distanz an gleicher Stelle gemeldet. Gemeinsam überquerten beide Läuferinnen nach drei See-Runden die Ziellinie in einer Zeit von 2:15:16 Std.