Moonlight-Lauf im Oktober! Nass wars! Dreckig wars! Und schön wars!

Der Moonlight-Lauf über 7 Kilometer, der für einen schönen warmen Maienabend beim Übergang von der Dämmerung in die Nacht mit Fackelgasse, Biergarten und Würstchen vom Grill geplant ist, musste in diesem Jahr wegen Corona auf Anfang Oktober verlegt werden. Der Start um 21:15 Uhr fand bei völliger Dunkelheit und Dauerregen statt. Es war nass und dreckig! Das hinderte die HADIs aber nicht daran, eine von allen Seiten sehr gelobte Veranstaltung durchzuführen. Das ist vielen tollen HADI-Helfern zu verdanken, die stundenlang bei Dauerregen die Strecke präparierten und den Zieleinlauf mit 80 Fackeln bestückt haben. Natürlich war für die Teilnehmer auch der Wasser-, Obst- und Würstchenstand, wie bei den Mailäufen, vorhanden. Auch fand die Siegerehrung wie gewohnt in einem Zelt statt. Im Ziel empfangen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der „Stimme des Langlaufes“ Laurenz Thissen. Nach anfänglichen, doch enttäuschenden Voranmeldezahlen, gingen diese doch in den letzten 14 Tagen vor Meldeschluss erfreulich nach oben.

Viele Top-Läuferinnen und Läufer waren mit am Start. Unter anderem besuchten die Veranstaltung eine Schornsteinfegergruppe aus NRW, in voller Montur, einen echten Hingucker. Mit 384 Anmeldern waren die HADIs unter diesen Umständen sehr zufrieden. Gefinished haben 320 Läuferinnen und Läufer.

Die Plätze 1 bis 3 bei den Frauen belegten Carina Fierek in 26:22 Minuten, Annika van Hüüt in 28,52 Minuten und Birte Rohs-Knepper in 29:42 Minuten. Bei den Männern siegte Karsten Janßen in 23:52 Minuten. Ihm folgte Sascha Hubbert in 24:15 Minuten. Den Platz drei belegte Heiner Wardemann in 24:32 Minuten.

Am 20. Mai 2022 ist der 14.Moonlight-Lauf Wesel terminiert. Wünschenswert bei einem schönen und trockenen Maienabend.

Gedankt wird allen Unterstützern und Sponsoren, die auch in der schwierigen Coronazeit die Treue halten.