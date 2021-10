"Nein" sagen, ungewollte Annäherungen unterbinden, sich entschieden und effektiv wehren - all das lernen Mädchen und Frauen nun beim Shaolin Kempo Wesel-Büderich e.V.

Jeden Dienstag um 18.20 Uhr vermitteln die versierten Trainer*innen eine Stunde lang die Grundlagen der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Jede kann sich wehren! Vom Erlernen einer selbstbewussten Körpersprache bis hin zur Abwehr von tätlichen Angriffen reicht das Spektrum des neuen Angebotes des Büdericher Kampfkunstvereins. Trotz des ernsten Hintergrundes kommt auch der Spaß nicht zu kurz - zum Beispiel, wenn beim Training mit den Schlagpolstern ordentlich Dampf abgelassen werden kann.

Wer zunächst unverbindlich reinschnuppern möchte, kann einfach ohne Anmeldung in lockerer Sportkleidung in der Turnhalle an der Petristraße vorbeikommen und mitmachen! Ab zirka zwölf Jahren; bei Rückfragen: Joachim Hölscher 0170-7020828 (Infos: www.shaolinkempoweselbuederich.de).