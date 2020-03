Sonntag, 08.März 11:00 bis 13:00 Uhr

Wesel Sporthalle Nord



Neben dem wichtigen Schwimmen lernen, ist das richtige Verhalten im und am Wasser gerade für Kindergartenkinder überlebenswichtig. Bevor die Badesaison beginnt, wollen wir mit diesem Aktionstag auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen. Beim Kinderprojekt von DLRG und NIVEA steht der Spaß im Vordergrund: Kleine wie große Familiensportler können sich wieder in der riesigen Bewegungslandschaft austoben und dieses Mal auch die Baderegeln puzzeln, Rettungsgeräte ausprobieren oder Erste-Hilfe-Techniken erlernen. Als Höhepunkt wird direkt von der Nordsee unser DLRG Baderegelexperte Nobbi erwartet. Nobbi tanzt mit den Kindern das Baderegellied und anschließend schaut er noch beim Mut-Sprung der Kinder ins Wellenbad zu. Er hat auch NIVEA-Wasserbälle dabei, die an die Besucher verteilt werden. Kindergarten-Teamerin Sabine verwandelt zum Schluss die Turnhalle mit einem Flashmob kurzzeitig in ein blaues Meer. Die DLRG hat natürlich neben den NIVEA Wasserbällen auch wieder die Baderegelmalhefte dabei, die an die Teilnehmer des Familiensports verteilt werden.