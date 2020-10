Beim Teil 4 der Nordrheinmeisterschaft für die Mittel und Langstrecken am 4.Oktober in Euskirchen, lief es für Matthias Bur (MU18) sehr gut. Er startete über 800m ebenso wie der ein Jahr jüngerer Vereinskamerad Tim Rothkopf (MU18). Matthias übernahm nach 100m die Führung und versuchte das Tempo hochzuhalten, was vor allen Dingen den anderen Läufern zu Gute kam. Dabei wechselte es sich zur mit David Rajter von der LAZ Mönchengladbach ab. Erst auf der Zielgerades musste es den späteren David davon ziehen lassen der ein besseres Finish hinlegte. Matthias wurde neben der Silbermedaille und dem Vizemeistertitel mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 2:01,21min belohnt. Seine Trainerin Melanie Richter: „Das war ein schwerer Lauf heute. Die Rahmenbedingungen waren nicht optimal. Es war sehr starker böiger Wind, den kein Läufer so richtig mag. Matthias hat das Tempo die ganze Zeit hochgehalten und viel Führungsarbeit geleistet. Am Ende fehlte etwas die Kraft fürs Finish, aber Matthias ist dafür eine sehr gute Zeit gelaufen, ich freute mich sehr für Ihn. Genauso wie für Tim, der seine persönliche Bestleistung enorm steigern konnte, zumal die meisten Läufer ein Jahr älter sind, was in dieser Altersklasse enorm viel ausmachen kann.“ Tim Rothkopf ging das hohe Anfangstempo sehr gut mit, musste aber nach der 1.Runde abreißen lassen und lief als 7. mit sehr guten 2:08.99min ins Ziel, was auch bei ihm persönlicher Bestleistung bedeutet.

Bereits zuvor hatte Alexa Heiermann (W15) den Reigen der WTV Läufer eröffnet. Auch sie startete über 800m. „Alexa hat den Lauf sehr gut angegangen und sich taktisch klug einsortiert. Erst auf den letzten Meter musste sie abreißen lassen“ so ihre Trainerin Melanie Richter. Sie lief als Vierte mit 2:32,49min durch das Ziel mit.

Als Erste mussten Malte Miebach und Niklas Gramm im Lauf der M14 über 800m ran. Malte Miebach setze sich direkt an die Spitze des Feldes und blieb lang in Führung. Erst auf den letzten Meter ließen die Kräfte nach und er musste seine Führung abgeben. Mit Platz 9 in einer Zeit 2:31:80min war er dennoch sehr zufrieden. Niklas Gramm konnte die ersten Runde folgen, hatte dann aber zum Schluss Schwierigkeiten sich im Feld des Endspurtes zu behaupten, so dass seine Zeit bei 2:44,03min im Ziel stehen blieb.