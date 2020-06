„Was 2005 als kleines Projekt begann, um mit elektronischer Zeitmessung die Organisation beim Hamminkelner Volkslauf zu verbessern, wurde ein Renner.“

T(Terhorst)A(Awater)F(Fahlke) waren die drei Gründerväter!

Die Zeitnahmefirma TAF Timing aus Hamminkeln, Partner vieler Vereine aus der Region, veranstalten in diesen ungewöhnlichen Zeiten einen -TAF Lauf at home -.

Auch wenn die Zeitnahme nebenberuflich betrieben wird, muss weiter in die Technik investiert werden, um den wachsenden Ansprüchen zu genügen. Der 1. Hülskens-Marathon Wesel war bisher die erste und einzige reale Veranstaltung für das TAF Team im Jahr 2020. Alle weiteren Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, was dem Partner der Laufveranstaltungen schwer zu schaffen macht. Aus dieser Situation ist die Idee entstanden, einen Lauf für den Partner der Veranstalter selber ins Leben zu rufen.

Die Ausschreibung lehnt sich an dem sehr erfolgreich verlaufenden Moonlight at home der HADI’s an.

Es werden mit 5 und 10 Kilometer zwei Distanzen angeboten. Das Startgeld wird nach Schüler 4,-€, Jugend 5,-€, Erwachsene 7,-€ gestaffelt.

Jeder läuft auf seiner Hausstrecke vom 3. Juli 2020 ab 8:00 Uhr bis zum virtuellen Zielschuss am 5. Juli 2020 um 20:00 Uhr seine angemeldete Strecke. Die Anmeldung ist ab sofort freigeschaltet und endet am 5. Juli um 18:00 Uhr.

Über ein Online-Download mit Namen und Nummer trägt jeder sein Ergebnis in die Liste ein. Diesen Link erhält er bei Anmeldung in der Bestätigungsmail.

Die Plätze 1 – 3 in den Altersklassen werden mit Preisen geehrt. Alle Teilnehmer erhalten ihre persönliche Urkunde als PDF zum Download.

Des Weiteren kann ein reflektierendes Funktion-Erinnerungs-Shirt gegen Aufpreis dazu bestellt werden.

Alle gestalterischen Elemente, wie Banner, Ausschreibung, T-shirt und Preise etc. wurden durch PK Medien in einer Kooperation erstellt.

Weiteren Einzelheiten zu dieser virtuellen Veranstaltung mit Anmeldung und Ergebnisse auf http://www.taf-timing.de/

Die Veranstalter hoffen für 2021, das TAF Timing Team mit ihrer Messtechnik bei ihren Laufveranstaltungen an den Ziellinien wieder in Aktion zu sehen.