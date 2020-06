Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Melanie Sander vom Gesundheitszentrum prohomine stellten zusammen mit den Übungsleitern Sabine und Ralph List im neugestalteten Kasinogarten eine speziell für Senioren errichtete Bewegungsstation vor. Die "Fünf Esslinger" mit ihrem auffälligen bunten und gepolsterten Boden, der ein wenig einem großen Schwungtuch gleicht, können kostenlos im Kasinogarten in Wesel genutzt werden.

Um das Bewegungsprogramm näher kennen zu lernen, bietet das Gesundheitszentrum prohomine einen speziellen Kurs an, um gemeinsam zu üben und weitere Übungen kennen zu lernen, die in den Alltag integriert werden können. Abgerundet wird der Kurs durch die Einführung in die Walkingtechnik damit, neben Muskeln, Sehnen und Knochen, auch die Ausdauer trainiert wird.

- Schnupperkurs "Fit im Alltag":

Ein Schnupperkurs startet unter dem Namen "Fit im Alltag" am 01.7.2020 um 18:00 Uhr direkt an der Bewegungsstation. Anmelden kann man sich ab sofort direkt beim Gesundheitszentrum.

- Bewegungsstation "Fünf Esslinger":

An der Bewegungsstation „Fünf Esslinger“ können Untrainierte und Menschen in der 2. Lebenshälfte ihren Körper mit einfachen Übungen fordern, ohne ihn zu überfordern und so die Grundlage dafür schaffen, speziell die Muskeln zu erhalten, die im Alter Beweglichkeit und Fitness ermöglichen. Das Bewegungsprogramm umfasst 5 Komponenten, die gut verständlich an Schautafeln erläutert sind und zum Nachturnen einladen. Die Übungen lassen sich problemlos in den Alltag integrieren und bis ins hohe Alter durchführen. Urheber des wissenschaftlich geprüften Bewegungsprogramms ist der ehemalige ärztliche Direktor der Aerpah-Klinik Esslingen-Kennenburg und Altersforscher Dr. Martin Runge.

Der 1. Esslinger: Balance

Balance ist wichtig für uns Menschen, die beim Gehen die meiste Zeit auf einem Bein stehen. Daher trainiert dieser Esslinger genau diese Muskelgruppen.

Der 2. Esslinger: Dehnungen

Werden Sehnen, Bänder und Muskeln nicht regelmäßig bis an die Grenze gedehnt werden, kommt es zu Muskelverkürzungen und zu einer Verringerung der Gelenkbeweglichkeit.

Der 3. Esslinger: Leistung

Damit wir uns sicher und ohne Sturz bewegen können, muss sich Kraft mit Geschwindigkeit kombinieren. Kraft mal Geschwindigkeit ist gleich Leistung. Beim Hüpfen oder Wippen auf einem Bein vereinen sich Kraft, Schnelligkeit und Balance. Die Muskeln der Wirbelsäule werden gedehnt.

Der 4. Esslinger: Kraft

Kraft ist die Ursache jeder Bewegung. Die Muskelkraftspitzen bestimmen die Knochenfestigkeit. Die Muskeln in der Umgebung des Hüftgelenkes, also von Gesäß und Oberschenkel, sind entscheidend wichtig für lebenslange Mobilität und Sturzvermeidung.

Der 5. Esslinger: Kraft Oberkörper

Kraft ist die Ursache jeder Bewegung. Die Kraft der Rumpfmuskulatur ist zentral für die Körperkontrolle. Ausreichend Kraft in Armen und Händen ist unerlässlich für alle Alltagaktivitäten.