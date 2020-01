Ski-Club-Wesel beim Biathlon auf Schalke

Zum Jahresabschluss dieses Jahres organisierte die Langlaufabteilung des Skiclubs Wesel noch einmal ein Highlight für seine Mitglieder. Wie schon in den Jahren zuvor konnte wer wollte beim Biatlon in der Veltins-Arena auf Schalke die Stars der internationalen Langlaufszene live erleben. Dabei zu sein, wie Weltmeisterin und Olympiasiegerin Laura Dahlmeier den letzten Biatlon ihrer Karriere absolvierte, war am letzten Dezemberwochenende 2019 ebenso unvergesslich wie die einzigartige Atmosphäre der Schalke-Arena, deren grüner Rasen sich in einen Traum aus Kunstschnee verwandelt hatte. Europas größtes Indoorfeuerwerk zum Ende der Veranstaltung war für die Vereinsmitglieder des Skiclubs der krönende Abschluss eines unvergesslichen Wintersportnachmittags auf Schalke.