Splash Fit -Eltern- Kind Schwimmworkshop



Kursstart: Samstags der 22. August um 16:00 Uh

Folgetermine mit den Kindern 18:00 Uhr

Kursort: Bewegungsbad, Gesundheitszentrum „pro homine“ Wesel

Kursleiter: Ralph List

Kursgebühr: 84 €

Anmeldung: www.gesundheitszentrum-wesel.de

Rückfragen: Ralph.List@gmx.de

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es noch schwieriger einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen. In einem Kooperationsprojekt von DLRG und Gesundheitszentrum bieten wir Eltern die mit ihren Kindern gemeinsam Schwimmen lernen wollen ein neues Format an.

Ab den 22. August lernen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern an 8 Terminen die Grundlagen fürs sichere Schwimmen. Der erste Tag gehört erstmal den Eltern. Nach einer kurzen theoretischen Einführung und einer Einweisung in das Übungsheft „Gumpifrosch lernt schwimmen“ erproben die Eltern zu nächst alleine die wichtigsten Übungen im Bewegungsbad. Im Anschluss an den Workshopteil gibt es sieben Folgetermine zusammen mit den Kindern im Wasser. Jeder Termin hat einen Schwerpunkt. Je nachdem wie wasserängstlich die Kinder sind, kann der ein oder andere die ersten Schwimmzüge am Kursende im Bewegungsbads selbst ausführen.