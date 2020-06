"Ein abwechslungsreiches Programm an Sportangeboten, ergänzt um zwei Termine eines offenen Singens, unkompliziert, entgeltfrei und spontan wahrzunehmen.", bietet die VHS in Wesel an.

Mit insgesamt 31 Veranstaltungen an 26 Tagen bietet die VHS ein abwechslungsreiches Sommer-Sport- und Gymnastikangebot im Freien und zwar im Bewegungs- und Begegnungs-Garten des CJD (Alte Delogstraße 5) an.

Die Angebotspalette reicht von leichter Gymnastik über Rückenschule, offenes Tanzen, Yoga bis zu Zumbette mit heißer Latino-Musik.

Offenes Singen

Abgerundet wird dieses sportliche Angebot durch zwei Termine, an denen zu einem offenen Singen eingeladen wird.

Mitmachen kann jeder, alle Angebote sind entgeltfrei, alles ganzunkompliziert und ohne Anmeldung.

Toiletten und schlechtes Wetter

Toiletten stehen ausschließlich am Vormittag zur Verfügung, es gibt keine Möglichkeit der Umkleide. Bei schlechten Wetter fällt das Angebot aus.

Mitbringen zum Treffpunkt

Bitte bringen Sie für die sportlichen Veranstaltungen eine Decke oder Mattemit.

Treffpunkt ist der Eingang des CJD (Alte Delogstraße 5).

Mehr Infos und Ansprechpartner

Das genaue Programm, die einzelnen Termine, Uhrzeiten und thematischen Schwerpunkte finden Interessierte unter: www.vhs-wesel.de/vip

Ansprechpartner sind Sebastian Kleiber-Lampe, Telefon 0281 / 203 - 2393, und Claudia Böckmann, 0281 / 203 - 2343.