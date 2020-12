Ein Weseler Fitnessstudio veranstaltete zum dritten Mal zu Halloween die Spendenaktion „Heben für Leben & Drück für Glück“. Die Spendenübergabe fand nun pünktlich zur Weihnachtszeit in den Räumlichkeiten der Drogenberatungsstelle Wesel statt.

Die Aktion war trotz der durch die Corona-Maßnahmen erschwerten Bedingungen wieder ein Riesenerfolg.

Am Halloween-Samstag kamen wieder viele Mitglieder und Nichtmitglieder in das Weseler Fitnessstudio am Schepersweg, um ihre Muskeln für den guten Zweck einzusetzen.Der sportlich errungene Betrag wurde von den ortsansässigen Unternehmen, einer Bank in Wesel und einer Kanzlei für Steuer- und Wirtschaftsberatung gespendet.

661 Tonnen

Insgesamt wurden 661 Tonnen durch die Sportler bewegt, die nun in Form eines Schecks über 696 Euro an Jörg Kons für die Fitkids Wesel übergeben wurden.

Fit Kids ist das Angebot für Kinder der Drogenberatungsstelle Wesel, die sich mit Kindern aus suchtbelasteten Lebensgemeinschaften beschäftigt. Die Spende wird genutzt, um mit den Kindern Ausflüge zu unternehmen und ihnen dort eine unvergessliche und unbeschwerte Zeit zu ermöglichen.