Weseler Boxer bei den Niederrheimeisterschaften glücklos

Enttäuscht kehrten Weseler Boxer am Sonntag von den Niederrheinmeisterschaften in Düsseldorf nach Wesel zurück.

Adlan Katsiyev konnte am Samstag bei der Vorrunde gegen den erfahreneren Senbülbül (Walsum) nur in der ersten Runde mithalten. Dann baute er in der zweiten Runde ab, so dass der Ringrichter den Kampf abbrach.

Nach einer sehr guten Leistung am Samstag, bei der Ilyas Genc den Remscheider Ibojef klar besiegte, gab es am Sonntag für ihn eine Enttäuschung. Im Kampf gegen den Dinslakener Yüce punktete der Weseler mit seiner Linken, versäumte es allerdings mit seiner Rechten energisch nachzusetzen. Als Genc in der Schlussrunde dann das Tempo erhöhte, hatte man mit einem Sieg des Weselers gerechnet. Doch das Punktgericht hatte es anders gesehen und sprach dem Dinslakener den schmeichelhaften Punktsieg zu.

Ausgeglichen war der Kampf zwischen Sargis Grigoryan und Savinov (Paderborn). Beide Boxer zeigten gutes technisches Boxen und kämpften auf Augenhöhe. Da der Weseler einige Male mit harten Haken durchkam, hatte man mit seinem Sieg gerechnet. Umso enttäuschter war die Weseler Ecke, als dann dem Paderborner der Punktsieg zugesprochen wurde.