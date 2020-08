Ursprünglich geplant als Bildung einer Junioren-Nationalmannschaft für den, wegen Corona abgesagten, Baltic-Cup in Litauen findet vom 29. bis 30. August auf der Regattabahn in Hamburg-Allermöhe eine Ranglistenermittlung der schnellsten deutschen B-Junioren des Jahrganges 2004 statt. Insgesamt dürfen hieran 24 Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet – davon maximal vier Teilnehmer aus NRW- teilnehmen.

Um diese vier Plätze zu ermitteln, wurde auf Basis der - noch vor dem Corona-Lockdown -stattgefundenen Wettkämpfe vom Nordrhein-Westfälischen-Ruderverband bereits eine Vorauswahl getroffen.

Chance für die Qualifikation

Christian Heikapell von der Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel gehörte als NRW-Kadermitglied und auf Grund seiner Leistung bei der deutschen Ergometer-Meisterschaft im Februar zu den möglichen Kandidaten.

Zwei Sportler aus Datteln und Münster wurden direkt nominiert, vier weitere Junior-B-Ruderer aus Mülheim, Krefeld, Dortmund und Wesel bekamen die Chance sich am Samstag, 15. August, auf der Regattabahn in Köln-Fühlingen in einem Ausscheidungswettkampf über 2000 Meter im Einer für Hamburg zu qualifizieren.

Zwar lag Heikapell dabei in beiden Läufen bis zur 1000-Meter-Marke an letzter Position, doch wie im Training regelmäßig einstudiert, wurde Heikapell in der zweiten Streckenhälfte immer schneller. Es ging darum, den wichtigen 2. Platz zu belegen, um das Ticket für Hamburg zu lösen.

1,5 Sekunden Vorsprung

Obwohl sich im entscheidenden letzten Lauf Matthias Parlow aus Krefeld im Kampf um Platz 2 verzweifelt gegen den Weseler Ruderer zur Wehr setzte, konnte Heikapell ihn 50 Meter vor der Ziellinie überspurten und 1,5 Sekunden hinter sich lassen. Damit schob er sich noch auf den erforderlichen Qualifikationsplatz.

Der Sieger Niklas Mattheis von der Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim-Ruhr hatte im Ziel 5 Sekunden Vorsprung vor Heikapell.

Die besten B-Junioren aus NRW

Damit gehört Heikapell zu den 4 besten B-Junioren aus NRW und darf nun unser Bundesland am letzten Augustwochenende in Hamburg bei der bundesweiten Ranglistenermittlung vertreten.

Auch dort geht es dann im Einer über die 2000 Meter lange olympische Ruderdistanz.