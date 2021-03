Als erstes Familienmitglied der Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel hat die Ruderabteilung jetzt erfolgreich gleich zwei virtuelle Jahreshauptversammlungen durchgeführt. Da Vorsitzender Kai König, Kassenwart Andreas Weissmann und Protokollführer Axel Grütjen nicht erneut kandidierten, gab es personell einige Veränderungen.

Als Vorstandssprecher fungieren nun Jasmin von Blomberg und Fritz Schubert, ihr Stellvertreter ist Jörg Cloudt. Die Kasse führt Christine Blümel. Ruderwartin ist Imke Kohrt, Jugendtrainer Horst Broß, Bootswartin Dorothea Ulland und Bootswart Stefan Abeln. Protokollführerin ist Susanne Braam. Um die Fahrzeuge kümmert sich als Bulliwart Axel Grütjen. Außerdem gehören Axel Eimers, Arne Kolkmann und Hans-Hermann Pieper als Beisitzer dem Vorstand an. Die Jugend hatte zuvor auf ihrer Versammlung Noah Wegner zum Nachfolger von Luis Jung als Jugendsportwart bestimmt. Den Jugendabteilungsausschuss bilden Till Hansen, Arvid Gastens und Joris Hartmann.



Rückblick auf 2020

Die Rückblicke auf den Rudersport im Corona-Jahr 2020 zeigten, dass trotz ausgefallener Veranstaltungen, Regatten und Trainingsmöglichkeiten noch allerhand auf die Beine gestellt werden konnte. So war die RTGW zum Jahresbeginn gleich mit acht jungen Teilnehmern beim Indoor-Cup in Kettwig, der Deutschen Meisterschaft im Ergometerrudern, vertreten. Christian Heikapell und David Voortman schafften es jeweils bis ins Finale. Heikapell kam im Laufe der Saison in den Landeskader und nahm am Bundestest in Hamburg teil. Felix Eimers (Jungen 13 Jahre) gewann bei der Landesmeisterschaft in Krefeld die Silbermedaille. Den erwachsenen Ruderern gelang es in Phasen ohne gravierende Corona-Beschränkungen immerhin, am Rheinmarathon teilzunehmen, einige Fahrten im heimischen Revier zu organisieren sowie Anfängerausbildung zu betreiben. Schmerzlich vermisst wird trotz der modernen Kommunikationstechnik von allen das, was die RTGW bei ihrer Gründung 1907 in ihrem Vereinsnamen verankert hat: das Gesellschaftliche – also gemeinsame Feste und unmittelbarer Austausch.