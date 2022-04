Bereits am 04.02.2022 fanden im Westernergie Auestadion die Leichtathletik Stadtmeisterschaften ausgerichtet vom Stadtsportverband Wesel statt. Teilgenommen haben die Vereine Grün-Weis Wesel Flüren und Weseler TV. Trotz des kalten Wetters kamen die jungen und älteren Athleten schnell auf Ihre Kosten. Gerade für die Jüngsten war es die erste Meisterschaft seit über zwei Jahre Pandemie. Die Altersklasse U8 und U10 startete den Dreikampf mit dem 50mSprint danach standen der Weitwurf mit dem Heuler und der Weitsprung auf dem Programm. Die Jahrgänge U12 und U14 hatten zusätzlich die Möglichkeit im Vierkampf anzutreten, womit sie zusätzlich zum Dreikampf im Hochsprung antreten. Außerdem stand für alle Altersklassen die 800m auf dem Programm. Außerdem hatte stand der Speerwurf und Staffelläufe auf dem Programm.

Als Nennens- und Sehenswerte Leistungen war der Hochsprung mit vielen neuen Bestleistungen zu nennen. Im Hochsprung übersprang Jonah Schumann 1,97m, Phil Emmenegger 1,64m, Tristan Licht 1,61m. Die 100m sprintete Hendrik Sensken in 11,90sec ins Ziel, Tristan Licht lief diese in 12,77sec. Im Kugelstoßen belegte Daniel Richter mit 9,36m persönliche Bestleitung ebenso wie 32,01m im Speerwurf. Leni Groos warf dem Speer auf 27,08m.

Die Staffeln über 4 x 50m bildeten für die Jüngsten den Abschluss eines gelungenen Wettkampftages. Hier starteten alle gemeinsam über die halbe Stadionrunde. Es folgten die Staffeln der U14er über 4 x 75m, gefolgt von den 4 x 100m der älteren Jährgange. Auch hier konnten sich alle mit neuen persönlichen Jahresbestleistungen die Deutschen Bestenlisten des DLV eintragen.

Die vollständige Ergebnisliste:

Weseler TV

Gonzalez Melanie W45, 3000m, 16:59,36min

Jonah Schumann MU20, 100m - 12,18sec; Hochsprung 1,97m; Weitsprung 5,89m; Kugel 8,38m

Hendrik Sensken MU20, 100m - 11,90sec; Hochsprung 1,55m; Weitsprung 5,28m; Kugel 6,57m

Tim Rothkopf MU18, 100m - 12,19sec; Hochsprung 1,58m, Weitsprung 5,12m; Kugel 8,11m

Phil Emmenegger MU20, 100m - 13,57sec, Hochsprung 1,64m, Weitsprung 4,58m; Kugel 8,74m

Anton Hessing MU18, 100m 12,90sec; Hochsprung 1,52, Weitsprung 4,90; Kugel 6,98m; Speer 19,88m

Muriel Hendricks WU18; Hochsprung 1,49m; Weitsprung 4,71m

Leni Groos WU18, Speer 27,08m

Malte Miebach MU18, 100m 12,47sec; Hochsprung 1,49m; Weitsprung 5,42m; Kugel 8,08m; Speer 17,83m

Daniel Richter M15, 100m - 13,82sec; Hochsprung 1,49m; Weitsprung 4,66m; Kugel, 9,36m; Speer, 32,01m

Niklas Dinkgrefe M15; Speer 26,05m

Tristan Licht M15, 100m - 12,77sec; Hochsprung 1,61m;

Ruf Aljoscha M15, 100m - 14,04sec;

Jan-Niklas Peplau M14, 100m - 14,12sec; 800m - 2:45,12min; Weit 4,03m; Kugel 6,20m

Annina Emmenegger W14, 100m - 15,44sec, Weit 3,29m, Kugel 4,60m;

Vincent Bur M13, 75m – 11,08sec; 800m - 2:43,80min; Hoch 1,37m; Ball 38,60m; Weit 4,65m

Til Ratzke M13, 75m - 11,84sec, Speer 19,34m; Ball 29,40m; Weit 4,05m

Bent Schlusemann M13, 75m – 12,77sec; Ball 33,50;

Max Groos M13, Speer 16,21 m; Ball 29,00m

Florian Buschmann M12, 800m 3:08,18

Lou Becker M12, 75m - 13,01; Weit 3,54m; Ball 22,00m;

Anni Groos W13, 75m - 10,72sec, Hoch 1,34 m; Weit 4,90m; Ball 32,00m; Speer 17,13

Lara Schülke Lara W13, 75m – 10,97sec; Weit 4,85m, Ball 22,50m; Speer 13,38m

Nike Schumann W13, 800m - 3:11,67min

Maleen Gruhn W12, 800m - 3:06,35min; Speer 15,20m

Emily Heßling W12, 75m - 12,71sec; Weit 3,60m; Ball 19,00m

Anika Jovanovic W12, 75m - 13,34sec; Weit 3,15m; Speer 15,10m; Ball 35,00m

Malia Neumann W12, 75m - 12,38sec; Weit 3,55m; Ball 23,50

Rosalie Peisker W12, 75m - 13,31sec; Weit 3,55m; Ball 17,00m

Katharina Peplau W12, 75m - 14,08sec; Weit 2,90m; Ball 17,50;

Hanny Schulte W12, 75m - 11,22sec; Hoch 1,25m; Weit 4,35m: Ball 19,00m

Louis Rixner M11, 50m – 9,36sec; 800m - 3:41,06min; Weit 3,01m; Ball 17,00m

Paul Ridder M11, 50m – 8,57sec; 800m - 2:56,48min; Weit 3,57m; Ball 23,50m

Elias Tiede M11, 50m – 9,09sec; Weit 3,17m; Ball 20,00m

Samuel Trueson M11m 50m – 9,60sec; Weit 2,59m; Ball 17,50m

Laurin Schrameyer M11, 50m – 9,14sec; Weit 2,94m; Ball 23,50m

Simon Ochtrop M11, 800m - 4:02,98min

Jakub Walch M11, 50m – 9,43sec; Weit 3,09m; Ball 16,50m

Phil Daufeldt M10, 50m - 9,63sec; 800m - 3:58,10min; Weit 2,91m; Ball 20,50m;

Paul Vollrath M10, 50m - 9,47sec; Weit 2,84m; Ball 19,50m;

Emilian Schmitz M10, 50m - 9,31sec; Weit 2,96m; Ball 18,00m

Maximilian Karstedt M10, 800m - 3:03,81min;

Tom Drescher M10, 50m - 9,39sec; Weit 2,71m; Ball 19,00m

Robert Bremkens M10, 800m - 3:24,49min;

Lea Grütter W11, 50m - 8,95sec; 800, - 4:04,22min; Weit 2,92m; Ball 14,00m

Delali Adzor W11, 50m - 9,37sec; Weit 2,81m; Ball 15,50m;

Leni Schlusemann W10, 50m- 10,21sec; 800m - 4:02,30min; Weit 2,32m; Ball 10,00m

Franziska Gruhn W10, 50m - 9,55sec; Weit 2,99m; Ball 15,00m

Bella Betz W10, 50m - 9,97sec; 800m - 4:02,50min; Weit 2,63m; Ball 9,50m

Lina Hessling W10, 50m - 9,64sec; 800m - 3:32,02min; Weit 2,71m; Ball 11,50m

Carl Ridder M9; 800m - 3:30,57min; Weit 3,17m; Ball 16,00m

Noah Jordan M9, 800m - 3:53,74min; Weit 2,90m; Ball 11,10m

Maxim West M9, 800m - 3:35,42min; Weit 2,85m; Ball 12,10m

Marlena Reintjes W9, 800m - 3:29,89miin; Weit 3,34m; Ball 14,00m

Nele Luisa Gamrath W8; 800m - 3:05,51min

Emma Terhorst W7, Weit 2,17m; Ball 6,40m

Gärtner Lilli W7, Weit 2,15m; Ball 5,60m, Weit 2,15m

Lena Engels W6, 50m - 13,82m; Weit 1,55m; Ball 3,20m

Louisa Platz W6, 50m - 12,78sec; Weit 2,00m; Ball 4,30m

Emilia Groß W5, 50m - 14,60sec; Weit 1,21m; Ball 2,30m

Danel Fröse M6, 50m - 11,16sec; Weit 2,10m¸ Ball 4,80m

Anthony Wilmsen M6, 50m - 13,81sec; Weit 1,10m; Ball 4,90m

Lia Weienberg W6, 50m - 14,39sec; Weit 1,67m; Ball 3,30m

Ballspielverein Grün-Weiß Wesel-Flüren e.V.

Leif Sonström M7, 50m - 12,10sec; Weit 2,16m; Ball 3,30m

Erik Sonström M9, 800m - 4:05,77min; Weit 3,11m; Ball 11,70m;

Lia Thäsler W10, 50m - 9,39sec; 800- 4:00,43min; Hoch 1,04m; Weit 3,08m; Ball 12,00 m

Giulia Trapani W10, 50m - 9,15sec; 800m - 3:47,67min; Weit 3,07m; Ball 11,00m

Mia Heck W10, 50m - 8,82sec; 800m - 3:28,13min; Hoch 0,99m; Weit 3,10m;Ball 14,00m

Mika Lümmen M14, 100m - 14,17sec; 800m - 2:54,84min; Hoch 1,49m; Weit 4,27; Kugel 6,88; Speer 19,33m

Yanis Thäsler M14, 100m – 14,17sec; Weit 3,69m; Kugel 6,45m; Speer 17,34m

Staffelergebnisse:

4x 100, MU20 mit Rothkopf, Tim (2004); Sensken, Hendrik (2004); Schumann, Jonah (2004); Miebach, Malte (2006); 46,69sec.

4x 100, WU18 mit Hendricks, Muriel (2006); Schiebeler, Lucy (2005); Emmenegger, Annina (2008); Heiermann, Alexa (2005); 55,59sec

4x 100, MU16 mit Ruf, Aljoscha (2007); Richter, Daniel (2007); Peplau, Jan-Niklas (2008); Licht, Tristan (2007); 54,83sec

4x 75 MU14 mit Bur, Vincent (2009); Ratzke, Til (2009); Schlusemann, Bent (2009); Groos, Max (2009); 48,43sec.

4x75 WU14 mit Peisker, Rosalie (2010); Neumann, Malia (2010); Heßling, Emily (2010); Schulte, Hanna (2010); Peplau, Katharina (2010); 50,22sec

4x 50m MU12 mit Schrameyer, Laurin (2011); Bongard, Nik (2011); Ridder, Paul (2011); Daufeldt, Phil (2012); 34,72sec

4x 50m MU12 mit Schlusemann, Leni (2012); Drescher, Tom (2012); Vollrath, Paul (2012); Ochtrop, Simon (2011); 42,53sec

4x 50m mit Schmitz, Emilian (2012); Bremkens, Robert (2012); Karstedt, Maximilian (2012); Rixner, Louis (2011); 37,19sec

4x 50m U10 (Flüren) mit Thäsler, Lia (2012); Trapani, Giulia (2012); Heck, Mia (2012); Sonström, Erik (2013); 36,34sec

4x 50m WU10 mit Hessling, Lina (2012); Betz, Bella (2012); Gruhn, Franziska (2012); Grütter, Lea (2011); 41,01sec

4x 50m U8 mit Fröse, Danil (2016); Platz, Louisa (2016); Wilmsen, Anthony (2016); Engels, Lena (2016); 54,10sec

4x 50m U8 mit Terhorst, Emma (2015); Gärtner, Lilli (2015); Groß, Emilia (2017); Weienberg, Lia (2016); 59,28sec

Alle Ergebnisse unter :

https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/642