Weselerin Elisa Abeck wird Vize-Dressur-Weltmeisterin der Studentenreiter

Die Studentenreiterei ist nicht nur national ein großes Thema, sondern auch international vertreten. Neben verschiedenen internationalen Turnieren, welche über das Jahr verteilt in verschiedenen Ländern organisiert werden, finden traditionell über Silvester die AIEC World Finals statt.

In diesem Jahr wurde die Veranstaltung vom 28. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020 von den Schweizer Studentenreitern in Bern organisiert.

Die teilnehmenden Nationen werden auf Basis vergangener Erfolge in Gold und Silver League unterteilt, wobei Deutschland sich gemeinsam mit fünf anderen Nationen in der Gold League duellierte.

Für das Team Deutschland am Start

Als Mitglied des DAR-Kaders durfte die Weselerin Elisa Abeck in diesem Jahr gemeinsam mit Kevin Rudolph (Göttingen) und Katharina Schütte (Paderborn) für das Team Deutschland an den Start gehen. International wird im Studentenreitsport, genau wie national, stets auf fremden Pferden geritten, welche ebenso wie die Konkurrenten zugelost werden.

In der Dressur konnte das Team durch sehr gute Mannschafts- und Einzelleistungen die Richter überzeugen, sich gegen Belgien und Schweden durchsetzen und somit geschlossen ins Halbfinale einziehen. Dort angekommen konnten auch die Briten sie nicht aufhalten, sodass Elisa Abeck und Kevin Rudolph ein deutsches Finale ermöglichten und Katharina Schütte sich Rang drei sicherte.

Pflicht im Finale und Vize-Titel

Während die Pflicht im Finale bei beiden sehr gut lief, konnte Kevin das angespannte Kür-Pferd besser kontrollieren und somit überzeugen. Für die Weselerin bedeutete dies den Vize-Titel.

Im Springen gelang es Elisa Abeck ebenfalls eine Runde weiter zu kommen und sich somit in der kombinierten Wertung den dritten Platz zu sichern, hinter Teamkollege Kevin Rudolph und Libby Seed (Großbritannien).

Insgesamt gewann Team Deutschland, dank der überragenden Leistungen der drei Reiter, die Mannschaftswertung in der Dressur, im Springen und in der kombinierten Wertung.