Kürzlich fand das zehnte Badmintonturnier der Betriebssportlerinnen und -sportler der Kreisverwaltung Wesel, der Sparkasse Duisburg, des SV Siemens Mülheim, der LVR Kliniken Viersen, der Bezirksregierung Düsseldorf, der GW Mülheim, sowie des DJK TURA05 Mülheim in Wesel statt. 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden ihren Weg in die Sporthalle des Berufskollegs Wesel. In zehn Spielrunden haben sich die Sportlerinnen und Sportler messen können.

In der Gesamtwertung der Herren belegte Ludwig Gielen von der Kreisverwaltung Wesel den ersten Platz. Bernd Schmitz und Shimon Jakob von der Sparkasse Duisburg sicherten sich den zweiten und dritten Platz. Bei den Damen siegte Victoria Junghardt vom DJK TuRa08 vor Martina Schmidt von den LVR Kliniken Viersen und Bärbel Plutta von GW Mülheim. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten von der Turnierleitung im Rahmen der Siegerehrung einen Preis. 15 Personen erhielten ein Jubiläumspräsent, weil sie bereits zum mindestens sechsten Mal am Turnier teilnahmen.

Wie in den vergangenen Jahren wurde im beliebten Kuddel-Muddel-Modus gespielt. Hierbei wurden die Spielerinnen und Spieler ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht zu Doppeln bzw. Mixed gelost. Jedes Team spielte eine Begegnung gegen ein anderes Team. Nach jeder Begegnung wurden wieder neue Doppel bzw. Mixed für die nächste Runde gelost.

Dank geht an den Westdeutschen Betriebssportverband e.V. in Person von Wolfgang Herra für die Organisation des Turniers in den letzten zehn Jahren. Die Betriebssportgemeinschaft der Kreisverwaltung Wesel freut sich schon auf das elfte Kuddel-Muddel-Turnier im kommenden Jahr.