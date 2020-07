Wolfgang Tepper verstorben

Der Weseler Boxclub trauert um Wolfgang Tepper, der am 18. Juni 2020 im Alter von 79 Jahren verstarb. Er war der erfolgreichste Weseler Boxer und sorgte bei internationalen Boxveranstaltungen in Wesel für eine volle Niederrheinhalle. Zwischen 1953 und 1966 bestritt er insgesamt 235 Kämpfe. 1958 wurde er Deutscher Junioren-Meister im Bantamgewicht und 1960 bei den Männern Deutscher Meister im Leichtgewicht. Er boxte in der deutschen National-Staffel, errang mehrere Verbandstitel und war von 1977 bis 1987 Trainer des Weseler BC.