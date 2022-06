ZusammenUnschlagbar ist das Motto unserer Spiele und genau so sind auch Athlet Thorben von Kneten und sein Unified Partner Lukas Ehresmann vom 1. Budokan Hünxe im Judo in die Unified Kata Wettbewerbe gestartet.

Zum Hintergrund: Bei Unified Sports® starten Menschen mit und ohne geistige Behinderung gemeinsam. Und bei den Nationalen Spielen Berlin 2022 gibt es in allen Sportarten außer im Roller Skating und Kraftdreikampf Unified Paare und Teams.

Wir haben mit Thorben und Lukas sowie mit ihrer Trainerin Gabriele Gramsch gesprochen, um etwas mehr über das erfolgreiche Unified Team zu erfahren.

Mit neun Jahren hat der heute 24-jährige Thorben mit Judo angefangen und trainiert seit Anfang des Jahres mit seinem neuen, ein Jahr jüngeren Partner Lukas im Judo Kata.

Unified Kata Wettbewerbe sind vorher festgelegte Abfolgen von Techniken, die von den Kampfrichter*innen bewertet werden. Dabei fließt auch mit ein, ob sich die beiden synchron bewegen.

Auch die Trainerin Gabriele ist glücklich über das Engagement: „Ich finde es großartig, dass wir so junge Leute wie Lukas haben, die den Inklusionsgedanken leben."

Im 1. Budokan Hünxe trainieren derzeit fünf Paare zusammen, auch Dank einer Kooperation mit den beiden Vereinen TB Osterfeld und PSV Oberhausen.

Thorben tritt in dieser Woche in Berlin auch einzeln im Judo-Kampf an und über das aktive Sporttreiben hinaus engagiert er sich noch im Verein als Trainerassistent.

Er entlastet so die Trainer*innen und macht gleichzeitig einen weiteren Schritt zur gesellschaftlichen Teilhabe – eine klassische Win-win-Situation.

Genau wie in Unified Sports® allgemein: Sowohl Athlet*innen als auch Unified Partner*innen haben Spaß, gemeinsame Erlebnisse und feiern Erfolge zusammen.