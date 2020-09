Mittelpunkt des Deutschen Windsurfingsportes war vor kurzem der Weseler Auesee. Die besten deutschen Windsurfingteams im Erwachsenen- und Jugendbereich trafen sich hier zur Austragung der Deutschen Teammeisterschaft.



Der Auesee präsentierte sich drei Tage von seiner besten Seite und bot den 70 Teilnehmern aus ganz Deutschland hervorragende Wettkampfbedingungen, so dass zehn spannende Wettfahrten durchgeführt werden konnten.

"Ich freue mich, dass so viele Teams aus ganz Deutschland an den Auesee gekommen sind", so Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, die trotz Wahlkampfstresses am Sonntagnachmittag zur Siegerehrung an den Auesee gekommen war.

Die Sieger

Und am Ende konnten zwei Weseler RTGW Teams die Goldmedaillen des Deutschen Segelerverbandes entgegen nehmen. Das RTGW Team mit Ttil Stolarski, Saskia Karthin und Max Bürskens wurde Deutscher Meister in der Jugendwertung. In der Wertung der Jugendlichen unter 17 Jahren sicherte sich das RTGW Team mit Felix Schlusemann und Laurenz Kraft den Titel.

Der Titel für das beste Erwachsenen Team ging nach Wilhelmshaven an den Windsurfingclub Jade Wilhelmshaven, die sich bis zur letzen Wettfahrt ein heißes Kopf an Kopf Rennen mit dem Vorjahressieger vom DWSC Großenbrode geliefert hatten.

In der Wertung der Teams über 35 Jahre war die RTGW ebenfalls erfolgreich und belegte mit Patrick Bahlke und Thomas Stolarski den sehr guten zweiten Platz und mit Olaf Just und Günther Becker den vierten Platz.

Und um den RTGW Erfolg perfekt zu machen belegte das RTGW Team mit Leander Kraft und Lana Brunke einen zweiten Platz in der Jugend-Wertung der unter 15-Jährigen.