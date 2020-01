Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an St. Mariä Himmelfahrt Wesel-Ginderich e.V. möchte alle Spielerinnen und Spieler, alle Zockerinnen und Zocker zum 2. Doppelkopfturnier in die Dorfschule nach Ginderich einladen. Im vergangenen Jahr haben sich ca. 20 Personen als unsere "Versuchskaninchen" zur Verfügung und unser Angebot für diesen Tag auf die Probe gestellt.

Wir waren hoch ambitioniert, obwohl einige von uns das Spiel nicht beherrschen, und haben uns in die Planung des Tages, in das Zusammentragen und Festlegen der Spielregeln, in die Gestaltung der Räumlichkeiten und in die Verpflegung mit Speis und Trank gestürzt. Uns vom Verein Kunst und Kultur in Ginderich (kurz: KuKuG) hat dieser Tag und alles, was rundherum damit zu tun hatte, sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten den Eindruck, dass es allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern genauso gegangen ist. Daher bieten wir in diesem Jahr erneut ein Doppelkopfturnier an, allerdings - auf vielfache Anregung hin - bereits an einem Wintersonntag und nicht erst im Frühjahr.

Termin ist Sonntag, 2. Februar 2020 in der Dorfschule Ginderich, Schulplatz 1, 46487 Wesel. Begonnen wird um 11.00 Uhr. Die Registrierung und Ausgabe der Spielregeln kann bereits ab 10.00 Uhr vorgenommen werden. Anmeldungen unter Tel. 02803/1493 oder info@kuku-ginderich.de nehmen wir bis zum 27. Januar entgegen. Das Startgeld beträgt 5,00 €. Es werden 3 Runden à 12 Spiele gespielt. Für Verpflegung während des Turniers wird wieder gesorgt.