Trotz, oder gerade wegen der total verkorksten Session hatte der Weseler Karnevalsprinz André zum Anfang er Session sein seit 2009 ausgeübtes Hobby zur Tugend gemacht.

André entwarf einen Spenden-Pin zur Session 2020-2022 um ein soziales Projekt zu unterstützen.

500 Pins mit dem Konterfei des Prinzenpaares, und dem Weseler Wappen wurden dann gefertigt und über verschiedene Vertriebswege, ruck-zuck, an die Narren der Weseler Karnevalsvereine gebracht.

Auch viele Schützen und Privatpersonen griffen bei dem Hingucker gern zu.

Die veranschlagten vier Euro wurden von den meisten Abnehmern aufgerundet, vielfach wurden gar bis zu einhundert Euro für den guten Zweck berappt.

Jeweils ein Pin wurde sogar an Interessenten in das tschechische Prag und in das Elbflorenz Dresden verschickt.

Das Weseler Prinzenpaar André und Susanne II. Nitsche haben am Aschermittwoch den Erlös ihrer Spendenaktion in Kooperation mit dem Carnevals-Ausschuss Wesel, dem Edeka Frische-Center Komp und der Volksbank Rhein-Lippe an den Förderverein Kinderpalliativmedizin, Löwenzahn & Pusteblume übergeben.

Der Erlös wurde noch durch das Edeka Frische-Center Komp und die Volksbank Rhein-Lippe auf 3.000 Euro aufgestockt.

Der Vorsitzende des Fördervereins der Kinderpalliativmedizin, Löwenzahn & Pusteblume e. V. Ralf Berensmeier zeigte sich gerührt: „Toll, was Ihr auf die Beine gestellt habt. Wir werden vielen Kindern und Familien, mit der Spende, einen Lichtblick schenken können. Die großzügige Spende sehen wir auch als Anerkennung für unsere Arbeit!“