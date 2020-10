Auf sein 50-jähriges Bestehen blickt der Kegelclub „Die Schlaatköpp“ aus Wesel zurück.

Der Kegelclub wurde am 7. Oktober 1970 gegründet. "Unsere Kegelschwester Marga Bühnen, eines der Gründungsmitglieder, kommt mit ihren 87 Jahren noch alle 14 Tage zum Kegeln und ist fit wie eh und je. Auch das Gründungsmitglied Marlies Buschmann nimmt immer noch regen Anteil an unserem Clubleben, kann jedoch leider nicht mehr aktiv teilnehmen, da sie verzogen ist.", heißt es in der Presseinfo.

Rückblick auf ein halbes Jahrhundert

"In den vergangenen 50 Jahre haben wir viel gelacht, getanzt, gesungen und natürlich auch das ein oder andere Bier und Körnchen getrunken.

Jedes Jahr ging es einmal auf Kegeltour. Mit Zug oder später mit Taxi zum Rhein und zur Mosel. Auch Mallorca hatte uns viele Jahre fest im Griff. Eine Kreuzfahrt auf der Aida und Rheinschifffahrten waren ebenso dabei.

Seit zwei Jahren haben wir die Kegeltouren durch Theaterbesuche und ähnliches ersetzt.

Manchmal mussten wir auch Trauriges hinnehmen. Unsere langjährige Präsidentin Jenny Brands, aktiv von 1970 bis 2000 und ihre Nachfolgerin Helmy Schraetz, Präsidentin von 2000 bis 2017 sind leider nicht mehr mit von der Partie. Beide sind verstorben und wir denken gerne an die schöne Zeit mit ihnen zurück. Sie waren der Motor des Kegelclubs.", heißt es weiter seitens der "Schlaatköpp", die es nun etwas ruhiger angehen lassen und alle 14 Tage kegeln, unter der Leitung ihrer Präsidentin Conny Schlue, "im Haus Duden um den Königspokal. Es macht uns immer noch viel Spaß und wir hoffen, dass wir so noch einige Jahre weitermachen können."