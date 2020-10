Gestern erreichte uns die Anfrage einer Tierarztpraxis in Hamminkeln, ein 6 Mon. alter Kater war verunfallt, der Besitzer konnte die OP Kosten nicht tragen, der Kleine sollte euthernasiert werden...Wir haben uns mit dem Besitzer geeinigt, das Katerchen ist in unseren Bestand gegangen,er wird nun vorzüglich bei unserem Tierarzt operiert. Danach sucht er ein Zuhauase mit gesichertem Freigang. Sein altes Zuhause lag direkt an einer Landstrasse..Wir haben ihn Jeremy Sisto genannt..

Und nun müssen wir wieder alle zusammenhalten, die OP wird nicht billig....Jeremy freut sich über jeden Euro, der Kleine ist noch so jung und hat sein ganzes Leben vor sich..

Unsere Kontoverbindung: DE 56356605991536600015, Stichwort OP Jeremy.

Unsere E-Mail Adresse für unser PayPal: strassenkatzen@gmx.de

Wir bedankenb uns ganz herzlich bei Euch da draussen im Namen von dem hübschen kleinen Jeremy!!