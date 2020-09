Ein Trödelmarkt auf dem Schulhof (In den Plenken 3) in Bislich findet am Samstag, 12. September, findet von 13 bis 17 Uhr statt.



"Angeboten werden darf alles rund ums Kind. Die Veranstaltung ersetzt den für November geplanten Kinderkleider- und Spielzeugmarkt, der auf Grund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Hygiene- und Abstandsvorschriften nicht statt finden kann.", teilen die Veranstalter mit und fügen hinzu:

"Es wird keine Standgebühr erhoben, jedoch freut sich das ORGA-Team über eine Spende, die direkt an die Bislicher Jugendgruppe weitergeleitet wird. Auf dem Schulhof besteht Maskenpflicht und der Mindestabstand muss stets eingehalten werden."

Anmeldung und Infos

Anmeldungen und Infos sind ab sofort bei Michaela Schapfeld, Telefon 0170/5682820 erhältlich.