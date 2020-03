"Heimat ist das, was in unserer Gesellschaft Menschen miteinander verbindet, was einen starken Zusammenhalt in einer aktiven Bürgergesellschaft ausmacht.“ So heißt es in den Förderunterlagen des zuständigen NRW-Ministeriums. Für das Jahr 2020 hat das Land Nordrhein-Westfalen rund 33 Millionen Euro Fördermittel für das gesamte Programm eingeplant.

Gegenstand der Förderung sind einzelne Projekte und Maßnahmen zur Stiftung, Stärkung und zum Erhalt lokaler Identität, die Gemeinschaft stärken und Menschen miteinander verbinden. Gefördert wird das Engagement von Vereinen, Organisationen, Initiativen und Kommunen zur Gestaltung der vielfältigen Heimat.Die Landesregierung fördert durch die Übernahme von Preisgeldern die Auslobung und Verleihung von Heimat-Preisen durch Gemeinden und Gemeindeverbände.

Auch die Stadt Wesel beteiligt sich gemäß Ratsbeschluss vom Dezember 2019 am Wettbewerb. Durch die Auszeichnung sollen insbesondere Aktivitäten in den Bereichen

Verdienste um die HeimatErhaltung, Pflege und Förderung von Bräuchen sowie

Engagement für Kultur und Tradition gefördert und durch ein Preisgeld besonders geehrt und honoriert werden.

Geehrt werden können Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine, die sich in herausragender Weise um die Pflege der Heimat, die Geschichte der Stadt Wesel, das Brauchtum in Wesel, die lokale Kultur und Tradition, das Nachbarschaftswesen oder weitere Heimatbereiche verdient gemacht haben.

Die Ausschreibung für den zweiten Heimat-Preis der Stadt Wesel startet ab sofort. Vereine und Organisationen werden im Laufe der Woche angeschrieben. Die Ausschreibung ist mit den erforderlichen Unterlagen auf der städtischen Homepage www.wesel.de veröffentlicht.

Eine Jury – besetzt mit Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, Wolfgang Jung, Dr. Barbara Rinn-Kupka, Karin Nienhaus und Max Trapp sichtet die eingereichten Bewerbungen und empfiehlt dem Rat mögliche Preistragende. Der Rat wählte den Preistragenden/die Preistragenden am Dienstag, 12. Mai, in nichtöffentlicher Sitzung.