Im Rahmen der Aktion „Spenden statt Weihnachtskarten“ fand am 16.01.2020 in den Geschäftsräumen des ASG die symbolische Scheckübergabe an den Förderverein Kinderpalliativmedizin Löwenzahn & Pusteblume e.V. statt.



Der Betriebsleiter des ASG, Franz Michelbrink, überreichte den Scheck in Höhe von 500 Euro an Ralf Berensmeier, 1. Vorsitzender des Fördervereins. Der Förderverein Kinderpalliativmedizin Löwenzahn & Pusteblume e.V. unterstützt Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Außerdem betreut er deren Familien. Alle erkrankten Kinder und betroffenen Familien kommen aus der Region Wesel.

Dem ASG, Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel, ist soziales Engagement sehr wichtig und fördert daher gerne im Rahmen seiner Möglichkeiten das soziale Miteinander und ehrenamtliche Engagement in Wesel.