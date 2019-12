Der Hilfsfonds, gegründet von den Mitgliedsfrauen des Vereins „Aktion B – Brustgesundheit am Niederrhein e.V.“, startet 2020.

Zuvor waren großes Engagement und viel Mühe der Mitglieder gefragt und es hat sich gelohnt.

Der zweite „Pink Schuh Day“ im Oktober veranstaltet in Wesel, Dinslaken, Emmerich und Kleve mit seinen Einnahmen und Spenden machte den Start des Hilfsfonds‘ möglich.

Dr. Daniela Rezek, Vorsitzende des Vereins sowie die zweite Vorsitzende, Barbara Muhr, bedanken sich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden und Spendern.

Der Hilfsfonds soll Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind und sich unverschuldet in finanziellen Schwierigkeiten befinden, kurzfristig und einmalig helfen.

Ein Antrag auf Hilfe kann übers Internet heruntergeladen werden unter www.aktion-b.de oder man schreibt eine E-Mail an info@aktion-b.de. Ohne gewisse Nachweise und Auskünfte der Antragstellerin können aus dem Hilfsfonds keine Leistungen gezahlt werden, jedoch lautet dabei der Grundsatz: So wenig Bürokratie wie nötig, so viel Information wie möglich!

Neben dem Start des Hilfsfonds‘ im kommenden Jahr hat der Verein Aktion B noch vielfältige Projekte und Veranstaltungen geplant.

Am Mittwoch, 12. Februar wird der Verein auf dem Großen Markt in Wesel wieder eine „Tüte Glück“ an Frauen verteilen, um sie darauf aufmerksam zu machen, achtsam mit sich und ihrer Brustgesundheit umzugehen.

Auch beim Frauenempfang zum Internationalen Frauentag im Weseler Rathaus am Samstag, 7. März, ist Aktion B erneut mit einem Info-Stand dabei.

Außerdem bietet das „Unternehmerinnen Forum Niederrhein“ dem Verein am Donnerstag, 5. März in Kleve bei der Frauenfilmnacht die Möglichkeit, sich und seine Aktivitäten vorzustellen. Der Erlös der Frauenfilmnacht kommt „Plan B“ zugute.

Im Oktober feiert der Verein sein 10-jähriges Bestehen, was mit einer großen Aktion gefeiert werden wird. Genaueres wurde noch nicht verraten, jedoch versprach Dr. Rezek: „Man darf gespannt sein. Es wird auf jeden Fall spektakulär und pink.“

Zusatzinfo: Das Spendenkonto von „Aktion B – Brustgesundheit am Niederrhein e.V.“ lautet: DE70 3565 0000 0000 2905 93