Der Büdericher Spielverein spricht ein großes Dankeschön an die ehemalige Büdericher Frauengruppe aus. Hatte diese doch auf Grund der altersbedingten Auflösung der Gruppe der BSV - Breitensportabteilung 1.000 Euro als Spende überwiesen. Die Breitensportabteilung war natürlich über diese Spende sehr erfreut, die in erster Linie für die Anschaffung von Trainingsgeräten genutzt wird.

Erweitertes Übungsprogramm nach Corona

Nach der derzeitigen Corona bedingten Zwangspause will der Breitensport mit einem erweiterten Übungsprogramm starten. Zum einen handelt es sich um den Kurs "Step & Burn", der in erster Linie Frauen anspricht und zum anderen um den Kurs " Volleyball für Jugendliche ". Auch diese Kurse sind - übrigens wie alle anderen Angebote auch - für Mitglieder/innen kostenfrei.

"Bis es mit unseren sportlichen Angeboten, sei es Breitensport oder Fußball weitergeht, müssen wir uns alle in Geduld üben, wobei wir darauf hoffen, dass die Mitglieder in dieser schwierigen Zeit uns die Treue halten, auch wenn wir sportliche Aktivitäten zur Zeit nicht anbieten können," so der Wunsch des Vorstandes.

Der Vorstand führte weiter aus, dass die aktiven Mitglieder oft schon seit vielen Jahren sich für den BSV als Partner entschieden haben , um ihre sportlichen Interessen zu realisieren, gemeinsam sollte diese schwierige Phase durchgestanden werden, um nach den Einschränkungen wieder mit Elan und Freude in der Halle oder auf dem Sportplatz sich zu bewegen.