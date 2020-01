An alle Kinderkleidermarkt-Veranstalter im Verbreitungsgebiet des "Weseler" und des "Xantener", die Ihren Termin noch nicht an die Redaktion gesendet haben, aber in die "KiKlei"-Liste Frühjahr 2020 aufgenommen werden möchten:

Einsendeschluss ist schon der morgige Freitag, 24. Januar 2020, 9 Uhr!

Bis dahin nimmt die Weseler/Xantener-Redaktion noch gerne weitere Termine an.

Wenn Sie also Ausrichter einer dieser beliebten Veranstaltungen sind, dann schicken Sie uns doch bitte einfach Ihren Termin bis spätestens Freitag, 24. Januar, 9 Uhr, per E-Mail an: redaktion@derweseler.de

Wer diesen Einsendeschluss einhält, bekommt einen Eintrag in unsere „KiKlei“-Liste, die dann zeitnah veröffentlicht werden soll.