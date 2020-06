Seit vielen Jahren richten Verwaltung, Kreispolizei und Kreis-Verkehrswacht für die Weseler Elternlotsen ein kleines Dankeschön aus. Dies war in den letzten Jahren stets ein Lotsenfrühstück an der Grundschule, für die sie im Einsatz sind. Auf Grund von Corona können die diesjährigen Frühstückstermine leider nicht stattfinden.



Die Organisatoren danken zusammen mit den Schulleitungen den 32 aktiven Elternlotsen, die an den Gemeinschaftsgrundschulen Fusternberg (15), Feldmark (11) und Quadenweg (6) tätig sind.

In diesem Jahr erhalten die Elternlotsen für ihr Engagement ein Dankschreiben der Bürgermeisterin mit zwei „Wesel-Gutscheinen“ mit einem Wert von je 25 Euro. Die Einkaufsgutscheine der Weseler Werbegemeinschaft können bei verschiedenen Fachgeschäften und Dienstleistern eingelöst werden.