Blut spenden rettet Leben. Statistisch gesehen gehen die Spenden der freiwilligen Blutspender leider deutlich zurück. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Menschen geholfen werden. Frauen können bis zu viermal im Jahr spenden und Männer sogar bis zu sechsmal.

Das Deutsche Rote Kreuz hat heute Spenderinnen und Spender für ihre Blutspenden geehrt.

Ein herzliches Dankeschön für:

50 Spenden an:

Hans Richard Eumann; Heike Feldmann; Hartmut Gschwandtner; Monika Christine Hass; Angelika Adelheid Hußmann; Bernd Ferdinand Jacob; Peter Viktor Kleinert; Petra Köppe; Markuch Pechhold; Elisabeth Sauerland; Michael Seehafer; Herbert Seyer; Brigitte Steinhoff; Jan Mark ten Haaf

75 Spenden an:

Gerhard Brecks; Regina Dramburg; Werner Hübers-Buchmann; Mechthild Kerkhoff; Else Leibner; Jörg Stevens

100 Spenden an:

Margret Darmstadt; Erwin Fenneken; Guido Lambert Theodor Schöter, Wilfried Rabeling

125 Spenden an:

Josef Johannes Drost; Norbert Wobbe

150 Spenden an:

Bernhard Wilhelm Kuhne