Alle Jahre wieder hält er bei uns Einzug: Der Adventskalender. Meist in einer kulinarischen Variante, ein kleiner Genuss für jeden Tag.

Jetzt gibt es ihn auch in einer digitalen Variante, erstellt von der Freien evangelischen Gemeinde Wesel: Der BeSINNliche Advent. Per WhatsApp oder Telegramm erhält man pro Tag vom 28.11.20 bis zum 03.01.21 eine Nachricht. Die Inhalte sind abwechslungsreich, sollen ermutigen, zum Schmunzeln sein, inspirieren und aktivieren. Lassen Sie sich überraschen!

Schreiben Sie uns einfach eine WhatsApp-Nachricht an 01573/4792488, speichern Sie die Nummer bei Ihren Kontakten und wir nehmen Sie in unsere Broadcastgruppe auf. Oder treten Sie unserem Kanal bei Telegramm https://t.me/adventskalenderSinnsuche bei.