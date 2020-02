Liebe KiTa-Kinder, liebe Eltern,

2020 wird unser KiTa-Kinderkarneval erstmals im Tanzhaus Wesel, Am Schepersfeld, stattfinden.

Unsere Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und endet um 18 Uhr. Einlass ist bereits ab 14.30 Uhr.

Neben einem ausgewählten Unterhaltungsprogramm für unsere „Kleinen“ mit ausgiebigen „Kamelle-Würfen“ bieten wir Ihnen leckeren, selbstgebackenen Kuchen. Die Bewirtung mit Getränken übernimmt das Tanzhaus Wesel. Erfreulicher Weise können wir am neuen Veranstaltungsort eine Vielzahl von Sitzplätzen und Tischen bieten, sodass begleitende Eltern in aller Ruhe einen Kaffee und ein Stück Kuchen genießen können.

Das Tanzhaus Wesel befindet sich Am Schepersfeld. Die Firma TEKATH Taxi und Mietwagen KG fährt bis zu 100 unserer Besucher, die nicht selber anreisen können, mit zwei Bussen um 14.30 Uhr vom Busbahnhof Wesel zum Tanzhaus. Die Rückfahrten finden ab 17.45 Uhr mit einem Schuttlebus statt. Die Busfahrten sind für unsere Besucher kostenlos. Für die, die selber anreisen, stehen vor, neben und hinter dem Tanzhaus zahlreiche Parklätze zur Verfügung.

Der Eintritt kostet 2 € pro Person.

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen und eine gelungene Veranstaltung!

Egal ob Regen, Sturm oder Schnee, wir werden mit Euch, für Euch feiern !

Euer JAEB-Wesel.de

Martin Cisch