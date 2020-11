Der Lions-Club Wesel beschreibt sich als "Zusammenhalt von 44 Freunden die vor Ort Gutes tun möchten." und vergibt seit 2005 in jedem Jahr den Lions Förderpreis.

Das acht Köpfige Vorstandsgremium des Lions-Club beschloss in diesem Jahr, seinen Förderpreis an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) – Ortsverband Wesel – für das besondere Engagement in Wesel mit einem Preisgeld in Höhe von 3.000 € zu würdigen.

Der DLRG Wesel besteht seit 1933 und zählt 420 ausschließlich ehrenamtliche Mitglieder.

Viele Weseler kennen die DLRG nur vom Wachdienst am Auesee, der dort seit 50 Jahren aktiv ist.

Weit gefehlt, Ralph List, der Vorsitzeder des DLRG Wesel: „Wir stecken das Geld vollumfänglich in unser Schwimmprojekt - Mathe schützt nicht vor ertrinken!"

In diesem Projekt werden rund 400 Zweitklässler aus 7 Weseler Grundschulen in einer kompletten „Schwimmwoche“ unter Leitung des DLRG Wesel intensiv im Schwimmen gefördert.

Viele Kinder würden ohne Unterstützung der DLRG nicht das Schwimmen erlenen, darum wurde das Projekt im Jahr 2019 mit 101 Schülern der Grundschule Feldmark ins Leben gerufen.

Reiner Wiedenbrück, der Präsident des Landesverbandes DLRG Nordrhein dankte für die Auszeichnung auch im Namen des DLRG Landesverbandes und betonte: „Schwimmen rettet Leben! Und der DLRG unterstützt dieses mit seinen vielen ehrenamtlichen Mitgliedern und Aktionen!"

„Die Ehrenamtsarbeit der DLRG ist aller Ehren wert und verdient diesen Preis“ unterstreicht Matthias Cramer, Präsident Lions-Club Wesel bei der Preisverleihung in kleinem Rahmen unter Corona Bedingungen die Wichtigkeit dieser Ehrung.