In den jetzigen Zeiten der Pandemie rücken die Menschen wieder näher zusammen. Hilfegruppen in den sozialen Netzwerken schießen wie Pilze aus dem Boden. Doch was machen Menschen, die die sozialen Netzwerke nicht nutzen. Weder Computer, noch Smartphone besitzen und die Verwandtschaft nicht mehr vorhanden oder gar greifbar ist?



Die neu gegründete Gruppe rund um Timo Kempendorf aus Drevenack richtet sich vor allem an Menschen die besonders vor der Pandemie zu schützen sind. Alte und kranke Menschen aber auch Menschen in Quarantäne oder mit Vorbelastung. Die mittlerweile rund 30 Helfer*innen wohnen in und rund um Drevenack, so dass auch Krudenburg mit abgedeckt werden kann.

Es sind in den Drevenacker Geschäften Plakate ausgehangen worden, so dass auch jeder darauf aufmerksam wird und in den nächsten Tagen werden Flyer verteilt. Die fleißigen Helfer*innen sind auch auf Mundpropaganda angewiesen. Kennen Sie Menschen in Drevenack, die genau solch eine Hilfe benötigen können, dann geben sie die Nummer einfach weiter.

Die Helfer*innen kümmern sich um den notwendigen Lebensmitteleinkauf oder holen Medikamente aus der Apotheke. Sie sind per Telefon, Whatsapp und per E-Mail erreichbar. Wer noch helfen möchte, kann sich gerne ebenfalls an die Telefonnummer wenden oder über die Facebook Gruppe “Drevenack soll schöner werden”.

Telefon: 0178 8196865

E-Mail : gemeinsamstatteinsam20@gmail.com