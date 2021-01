Kreis Wesel. In der anhaltenden Corona-Pandemie sind ganz besonders Mitarbeiter in medizinischen oder so genannten „systemrelavanten“ Berufen gefordert. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Monaten von der Politik Corona-Prämien für Beschäftigte in der Altenhilfe und ambulanten Pflege sowie Pflegekräfte in Krankenhäusern bewilligt.

Allerdings reichten diese Mittel nicht für alle Einrichtungen – geschweige denn für alle Mitarbeiter.

Freiwillige Leistung

Der Vorstand des Kreisverbands Niederrhein e. V. des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat deshalb entschieden, ihren Mitarbeitern auf eigene Kosten eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro pro Person auszuzahlen. „Wir sehen das ein Dankeschön, als Wertschätzung ihrer Leistungen und als kleine Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz“, macht Andreas Bußmann, Vorsitzender des Vorstands, klar. „Das ist für uns eine freiwillige soziale Leistung, die wir unseren Mitarbeitern sehr gern zukommen lassen.“

„Seit Monaten erbringen unsere Einsatzkräfte täglich Höchstleistungen. Und das in allen Arbeitsbereichen, vom Sanitätsdienst über Altenpflege bis hin zu Kinderbetreuungen“, ergänzt Andreas Bußmann. „Unser Dank gebührt jedem Einzelnen – und darum erhält auch jeder diese Prämie.“

Bildunterschrift:

Der DRK Kreisverband Niederrhein bedankt sich bei seinen Mitarbeitern und zahlt eine freiwillige Corona-Prämie. (v.l.) Ludger Ferdenhert, Bereichsleiter Rettungsdienst, Udo Joormann, Notfallsanitäter und Andreas Bußmann, Vorstandsvorsitzender. Foto: DRK Kreisverband Niederrhein