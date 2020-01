Das neue Jahr ist bereits ein paar Wochen alt – traditionell ist dies der Zeitpunkt, an dem man sich eingesteht, dass die guten Vorsätze doch nicht mehr waren als vorschnell ausgesprochene Wünsche in Feierlaune. Die Diäten sind abgebrochen, das Fitnessstudio wurde nicht besucht oder man hat sich aus Gewohnheit doch eine Zigarette angesteckt. Lachend wird der Vorsatz dann gerne beiseite geschoben, bis er zum nächsten Jahreswechsel wieder aus der Versenkung hervorgeholt wird.

Doch wie sieht es mit den Vorsätzen aus, die sich nicht um einen selber drehen? Viele nehmen sich vor, im kommenden Jahr verstärkt auch mal an andere zu denken, denen zu helfen, die Hilfe benötigen, oder ganz allgemein ein wenig Zeit für einen guten Zweck zu erübrigen. Diese Wünsche sind viel zu schade, um nach nur wenigen Wochen wieder beerdigt zu werden. Zumal es oft unerwartet einfach oder mit erstaunlich wenig Zeit verbunden ist, etwas Gutes zu tun.

So auch bei der in Wesel ansässigen Arbeitsgruppe von UNICEF. Das kleine Team aus ehrenamtlichen Helfern organisiert Infostände bei verschiedenen Veranstaltungen, verkauft die beliebten UNICEF-Grußkarten, sammelt mit kreativen Aktionen Spenden für zahlreiche Hilfsprojekte und sucht den Dialog mit der Öffentlichkeit. Helfende Hände werden hierfür ständig gesucht. Ob sich jemand dazu einige Stunden wöchentlich oder lieber wenige Stunden im Jahr bereit erklärt, ist dafür absolut nebensächlich. Jede Mithilfe zählt. Also schieben Sie den guten Vorsatz nicht beiseite und sorgen Sie mit Ihrer Mitarbeit dafür, dass Jungen und Mädchen überall auf der Welt gesund und sicher groß werden können. Infos gibt es ganz unverbindlich telefonisch unter 0281/163 77 20 oder per E-Mail unter info@wesel.unicef.de – Ansprechpartnerin für alle Fragen ist Bettina Böhmer.