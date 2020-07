Wie sieht meine Zukunft aus? Diese Frage hat sich Kai Peters lange gestellt. Erst ein Freiwilliges Jahr bei der Lebenshilfe hat ihm seinen Weg aufgezeigt.

„Einfach machen.“ Ein Motto, das Kai Peters schon oft beherzigt hat. So auch, als er sich für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) in der inklusiven Lebenshilfe Kita „Mittendrin“ entschied. Nach seinem Schulabschluss und einer abgebrochenen Ausbildung zum Maler und Lackierer hat er in verschiedene Bereiche hineingeschnuppert. Doch kein Praktikum konnte ihn so richtig überzeugen. Erst in der Kita fühlt er sich angekommen. „Das ist es, was ich machen möchte“, ist sich Kai Peters jetzt sicher. „Im August beginne ich eine Ausbildung zum Kinderpfleger, anschließend möchte ich noch die Erzieherausbildung anhängen.“

Auf die Kita gekommen ist er, weil er die Arbeit mit Kindern mag – und weil er selbst in einer Phase seines Lebens viel Unterstützung erhalten hat. „Mir geht es heute wieder gut und ich möchte gerne Hilfe zurück geben“, sagt der 26-Jährige bescheiden. Und man spürt, wie viel ihm seine neue Aufgabe und die übertragene Verantwortung bedeuten. „Ich wurde mit offenen Armen empfangen, war schnell ins Team integriert und mein Aufgabenkreis ist ständig gewachsen.“ Seit September unterstützt er die Erdmännchengruppe in der Kita. Da gehören die Kinder von 4 Jahren bis zum Schuleintritt zu seinen „Fußballpartnern“. Für diese Altersklasse hat er sich bewusst entschieden, denn hier kann er sich besser einbringen. „Die Kinder haben in mir einen männlichen Ansprechpartner gefunden, mit dem man auch mal bolzen kann“, freut er sich.

Dass Kai Peters aber noch viel mehr als pädagogische Fähigkeiten besitzt, zeigte sich während der Corona-Krise. Da anfangs kaum Kinder in der Einrichtung waren, wurde er vom Team kurzerhand zum Hausmeister ernannt – und hat tatkräftig angepackt. Der komplette Gartenbereich wurde zu seinem neuen Revier und auch im Innenbereich hat er zahlreiche Verschönerungs- und Verbesserungsarbeiten vorgenommen. Jetzt ist er aber froh, dass die Kinder wieder da sind, denn „das Gewusel und den Lärm hat er schon sehr vermisst“.

Für Kai Peters war der Bundesfreiwilligendienst auf jeden Fall die richtige Entscheidung. „Das Jahr war rundum gelungen und hat mir so viel gebracht“, ist er dankbar und froh, dass sein Einsatz belohnt wurde. „Ein Freiwilliges Jahr kann für jeden zum Neustart werden, der mit seiner Situation hadert“, ermutigt er alle, die sich neu orientieren möchten. Das Alter spielt dabei keine Rolle. „Auch wenn ich das Durchschnittsalter während unserer Bufdi-Lehrgänge schon angehoben habe“, gibt er schmunzelnd zu. Aber missen möchte er diese Erfahrung auf keinen Fall. Denn auch die begleitenden Seminare der Lebenshilfe für Freiwillige haben ihn weitergebracht. Denn da steht nicht die Theorie im Vordergrund, sondern auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Freiwilligen in ganz unterschiedlichen Einrichtungen.

Infos zum Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst bei der Lebenshilfe Unterer Niederrhein gibt es im Internet unter www.lhun.de oder bei Jutta Lammers 02851 920 104, lammers@lebenshilfe-rees.de