Die Evangelische Kirchengemeinde Bislich-Diersfordt-Flüren lädt alle Bürger am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr in den Gemeindesaal Flüren (Marsstraße 1) zur Auftaktveranstaltung ein, um das Gemeindeleben in Flüren wieder zu stärken und der Eintönigkeit des Alltages entgegenzuwirken.

Der Abend wird moderiert von Margit Risthaus, die u.a. Projektideen vorstellen wird. Anmeldung erbeten unter 0281/70351 oder per E-Mail: gemeindebuero@kirche-flueren.de