Der Rat der Stadt Wesel hat in seiner Sitzung am 9. März 2021 entschieden, einen Gesamtbetrag von einer Million Euro als Corona-Beihilfen für Weseler Vereine zur Verfügung zu stellen.

„Das in den Vereinen gelebte bürgerschaftliche Engagement ist unverzichtbar für unsere Stadt. Auf der Grundlage der nun vom Stadtrat beschlossenen Förderrichtlinien können die Vereine die Hilfen bei der Stadtverwaltung beantragen“, so Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Antragsberechtigt

Antragsberechtigt sind alle Weseler Vereine, die dem Sport oder der Kultur-, der Heimat- oder der Brauchtumspflege dienen und die Förderbedingungen erfüllen. Wesels Beigeordneter Rainer Benien weist darauf hin: „Der Begriff der Heimat- und Brauchtumspflege wird bewusst sehr weit gefasst, um zum Beispiel auch Schützenvereine sowie Vereine in den Blick zu nehmen, die dem Natur- und Umweltschutz oder der Jugendarbeit dienen.“

Bis zu 75 Prozent

Bis zu 75 Prozent der nachgewiesenen Corona-bedingten Verluste können ausgeglichen werden, allerdings müssen zunächst – falls möglich – Bundes- oder Landesförderungen in Anspruch genommen werden. Dafür stehen insgesamt 920.000 Euro zur Verfügung. Mit weiteren 80.000 Euro zeichnet die Stadt Wesel Vereine aus, die mit ihrem Engagement die Situation der Menschen in Wesel während dieser Pandemie verbessert haben.

Anträge fristgerecht stellen



Anträge für das Jahr 2020 können bis zum 30. Juni 2021 gestellt werden. Für das Jahr 2021 läuft die Antragsfrist bis zum 31. März 2022. Wer Mittel erhält, entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Wesel.

Einen Antrag sowie die Richtlinien für die Vergabe der Mittel finden Interessierte unter www.wesel.de/coronahilfen

Mehr Infos

Wer mehr zu den Corona-Hilfen erfahren möchte, kann sich gerne an Silke Michelbrink (Stadt Wesel) per Mail an: silke.michelbrink@wesel.de oder Tel. 0281/203-2301 wenden.